Москва, 23 июня, 2017, 08:57 — ИА Регнум. 21 июня 2017 года в Министерстве культуры завершились «питчинги» — защиты проектов авторами перед членами Экспертного совета с целью получения государственного финансирования. Последними были представлены проекты игровых фильмов режиссеров-дебютантов. Начинающим авторам оказывается особая поддержка; количество дебютов, поддерживаемых государством, растет с каждым годом. Именно в притоке новых талантов, молодой энергии и свежих умов видится способ развития отечественного кинематографа. И эта политика, действительно, уже дает свои добрые плоды.

Пресс-служба Министерства культуры РФ Очная защита проектов

Дебютным в Министерстве культуры считают как первый, так и второй полнометражный фильм режиссера. У каждого такого проекта есть художественный руководитель — опытный режиссер, являющийся наставником и помощником начинающего постановщика, но главной фигурой тут является не худрук, а продюсер. Участие и поддержка опытных, успешных, признанных продюсеров, делает проект наиболее перспективным.

Создается ощущение, что начинающие режиссеры при создании дебюта сталкиваются с той же дилеммой, что и во время учебы, например, во ВГИКе: снять авторское кино для души или жанровое для портфолио. В первом случае делаешь то, что на самом деле хочется, экспериментируешь, рискуешь ошибиться, наощупь ищешь свой путь в искусстве и снимаешь фильм, который может стать самым главным в твоей жизни, но, вместе с тем, и последним. Во втором — профессионально делаешь свою работу, с увлечением и даже удовольствием, но без риска оступиться и возможности проявить сильную авторскую позицию. Такую работу можно будет смело показывать работодателям и иметь все шансы получить заказ на производство сериала, телефильма и даже киноленты, ориентированной на широкий прокат. Это надежный, стабильный, но довольно скучный и ограниченный путь ремесленников, но не мастеров.

На сложный, тернистый путь мастерства встают не все, но, хочется, верить, лучшие дебютанты. В проект «Ночной прилив» и высокий творческий потенциал Исмаила Сафарали поверил опытный продюсер Александр Роднянский. Он заметил дебютанта с его задумкой на питчинге фестиваля «Кинотавр» и оценил зрелость и решительность режиссера, который хочет снять очень личную историю. У главной героини фильма, живущей в рыбацком поселке, пропадает отец, но она, несмотря на давление общества и здравый смысл, верит, что он жив. С режиссером в детстве случилась подобная история: его отец пропал, но вся семья верила в чудо и спустя 10 дней папа вернулся. Философская притча о взрослении будет снята в реалистичной манере, приближенной к документальному кино.

Наиболее зрелым выглядит проект опытного и успешного сценариста Анны Парнас, решившей дебютировать в режиссуре. После написания сценариев «Кококо», «Два дня» Анна Парнас сняла в качестве режиссера популярнейшие музыкальные клипы (настоящие маленькие фильмы) «Экспонат», «В Питере пить», «Экстаз» и короткометражку «Девочки» из альманаха «Петербург. Только по любви». Комедией «Просто светят звезды» Анна хочет поддержать женщин, брошенных своими мужьями из-за молодых красавиц. Как и героиня ее будущего фильма, она тоже пережила эту личную трагедию и нашла в себе силы начать жить заново. Признанный мастер создания остроумных диалогов и объемных женских характеров Анна Парнас со своим проектом вызвала доверие как экспертов, так и продюсера Сергея Сельянова, взявшегося за реализацию фильма.

Для режиссеров Евгении Яцкиной, Алены Хмелевской и продюсера Екатерины Михайловой их проект «Это не навсегда» является не просто фильмом, а чем-то большим. Девушек искренне волнует проблема сиротства. Своей социальной драмой, повествующей о судьбе четырех воспитанников детских домов, они хотят привлечь внимание к этой социальной проблеме. В фильме уже согласились сниматься Агриппина Стеклова, Ольга Лапшина, Яна Есипович.

Остро переживает другую социальную проблему, представляющую реальную угрозу для общества, режиссер-дебютант Мария Тумова. Ее социальная драма «Выйти из группы» повествует о подростке, вовлеченном в преступную деятельность посредством группы в соцсети. Автор своим атмосферным и динамичным фильмом хочет привлечь внимание к проблеме, научить подростков вычленять угрозу и проявлять устойчивость к влиянию опасных интернет-сообществ.

Заслуженная артистка России Татьяна Лютаева при поддержке продюсера Николая Расторгуева и худрука Федора Бондарчука работает над психологической драмой «Камень, ножницы, бумага». В центре истории становления молодой актрисы — непростые взаимоотношения героини со своей матерю (тоже артисткой) и пожилым педагогом.

Федор Бондарчук выступает худруком еще двух дебютов. Он лично представил комедию Александра Чернова «Рейтинг» о работнике зоопарка и его говорящей собаке. Ничего авторского в этой работе не наблюдается, зато чувствуется прокатный потенциал, подтверждаемый сотрудничеством с «Централ партнершип». Третий опекаемый Бондарчуком дебют — фильм ужасов «А теперь не смотри» от сценариста популярных комедий «Горько», «Горько-2», «Самый лучший день» Алексея Казакова. Несмотря на уверения, что психодрама будет авторским фильмом в духе немецкого экспрессионизма, от дебютанта можно ожидать современный ужастик, ориентированный на широкий прокат. Во всяком случае в коммерческом потенциале проекта не сомневаются дистрибьюторы из «Базелевса»: договоренности о сотрудничестве достигнуты.

Опытный сценарист, сорежиссер лиричной ленты «Явление природы» Александр Лунгин хочет снять печальную атмосферную комедию «Большая поэзия» о двух друзьях из города Железнодорожный, работающих инкассаторами. Режиссер Мария Агранович под художественным руководством Леонида Ермольника создает психологическую драму про свободу и любовь «Она» о судьбе аферистки, лихо играющей на чувствах окружающих. Максим Дашкин работает над драмой «На дальних рубежах» о моральном выборе жены офицера. Худруком этого фильма о любви и верности выступает Юрий Арабов. Опытный режиссер документального кино Владимир Непевный с продюсером Арсеном Готлибом и худруком Владимиром Фенченко работают над трагикомедией «Опять двадцать пять», в которой три драмы о катастрофах семейных жизней будут рассказаны с иронией и юмором.

Продюсер Александр Голутва с режиссером Викторией Фанасютиной хотят экранизировать героические похождения самого маленького солдата Великой Отечественной войны — шестилетнего Сережи Алешкина. Фильм «Солдатик» о детстве, которое необходимо сохранить для ребенка даже в самых трагичных обстоятельствах, очень выигрышно смотрелся бы среди слабых проектов детского и семейного кино, но режиссер-дебютант имеет право представлять свой фильм только среди таких же начинающих авторов.

После создания психологической драмы «Амун» режиссер Анар Абасов решил создать молодежный музыкальный фильм. Его жизнеутверждающая «Битва» расскажет о танцоре, потерявшем слух, но не оставившем свое призвание благодаря помощи, урокам и примеру слабослышащих и глухих танцоров. Художественным руководителем и продюсером проекта выступает Алексей Учитель.

Между жанровым и авторским кино балансируют братья Антон и Илья Чижиковы. После создания комедии «Парень с нашего кладбища» они взялись за приключенческую комедийную мелодраму «Лили» о любви простого сельского механизатора к лилипутке, циркачке Лили. Неплохая задумка пока обладает одним сильным недостатком: слабым актерским дарованием исполнительницы главной роли Олимпии Ивлевой. В тизере видно, что ее нарочито искусственная актерская работа контрастирует с искренним, простым и тонким воплощением характера Ильей Молоковым. Во всяком случае, у режиссеров еще есть время поработать с Олимпией и возможность, в конце концов переозвучить ее на постпродакшене.

Яна Климова-Юсупова показала очень хороший, выразительный тизер, в котором полноценно представила героев, эстетику, манеру съемки и интонацию светлого зрительского фильма «Птица счастья» про похождения и неожиданную дружбу освободившегося после 18-летнего заключения мужчины в исполнении Тимофея Требунцева и молодой певицы, приехавшей покорять Москву.

Вместе с двумя выше названными авторами за жанровое кино смело берутся и другие дебютанты. Иван Глазычев работает над семейной комедией о противостоянии и родстве русской и татарской семьи «Родовая схватка», композитор «Хорошего мальчика» Михаил Морсков — над музыкальной комедией «Волшебник» о дружбе погаснувшей рок-звезды и мальчика с ограниченными возможностями; Кирилл Соколов с продюсером Софико Кикнавелидзе — над черной комедией об ожесточении, мести и прощении «Папа». Максим Зыков после окончания ГИТИСа и ВГИКа набил руку на съемках сериала «Универ. Новая общага» и теперь работает над семейной комедией «Предок» о мужчине, пытающемся наладить отношения с 14-летним сыном.

Удивление вызывают дебютанты, которые вместо того, чтобы попытаться произнести новое слово в киноискусстве берутся снимать не просто жанровую поделку, а явно телевизионную и сковывающую авторские амбиции «Зимнюю вишню-4». Николай Котяш и Евгений Черепанов объясняют свое решение чувством признательности к воспитавшему их мастеру Игорю Масленникову.

Все дебютанты, включая опытных документалистов, успешных сценаристов и уже поставивших один полнометражный фильм режиссеров, вплоть до премьеры их фильмов остаются темным лошадками. Кто из них окажется пустоцветом, а кто станет ведущим режиссером нового российского кино покажет только время. Задача Экспертного совета рекомендовать на получение финансовой поддержки самых лучших и обнадеживающих. Министерство культуры обещает обнародовать списки проектов, которые получат бюджетное финансирование до 10 июля.