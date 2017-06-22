Москва, 22 июня, 2017, 17:05 — ИА Регнум. Об удалении страницы google.ru из реестра запрещенных сайтов 22 июня со ссылкой на универсальный сервис проверки доступа к сайтам сети интернет Роскомнадзора сообщает телеканал RT.

GuillermoJM

«Мы знаем о том, что некоторые пользователи испытывают проблемы с доступом к сайту Google.ru. На стороне Google технических проблем нет. Мы разбираемся в ситуации», — сообщили в компании после того, как страница неожиданно появилась в реестре в четверг на основании решения ФНС.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров позже подтвердил, что Google выполнила требования российского законодательства и была выведена из реестра на этом основании.

«Действительно, с ресурса google.com шел редирект на букмекерскую контору, которая была внесена в реестр по решению налоговой службы. Google в настоящее время решение выполнил, все убрал и ресурс, соответственно, вынесен из единого реестра», — пояснил Жаров.

Напомним, что страница google.ru была включена в реестр запрещенных Роскомнадзором на основании ст. 15.1 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» по решению ФНС от 14 июня 2016 года. Федеральная налоговая служба отвечает за определение соответствия информации в интернете требованиям законов о госрегулировании деятельности об организации и проведении азартных игр и «О лотереях» (положения этих законов в частности запрещают организацию азартных игр в интернете) и имеет полномочия относить информацию об азартных играх к числу запрещенной.