«Война с памятью». Екатеринбург 22 июня: фоторепортаж
Екатеринбург, 22 июня, 2017, 16:49 — ИА Регнум. В Екатеринбурге неподалёку от Исторического сквера города состоялось сразу два массовых мероприятия. Митинг-реквием прошёл на Площади труда, организованный свердловским обкомом КПРФ и общероссийской общественной организацией «Дети войны», передаёт корреспонденту ИА REGNUM.
Во время мероприятия, собравшиеся почтили память павших минутой молчания. Также во время мероприятия были зачитаны стихи про войну, а ансамбль исполнил песни о Великой Отечественной войне.
Второе мероприятие прошло на Плотинке со стороны городского пруда.
«Место выбрано не случайно. Именно здесь ранее стояла Краснознамённая группа и орден Ленина, памятник и награда в честь трудового и военного подвига свердловчан в годы Великой Отечественной страны. В 2013 году по распоряжению администрации Екатеринбурга Краснознамённая группа была снесена, и теперь эти же люди цинично говорят на различных мероприятиях о необходимости сохранения памяти о войне. А на их месте надо не говорить, а восстанавливать памятник вместе с орденом Ленина», — заявляют организаторы митинга-реквиема.
Также на мероприятии была развёрнута выставка «Война с памятью» на которой наглядно представлено как, когда и кем был осуществлён снос Краснознамённой группы и как продолжается борьба за восстановление памятника.
В День памяти и скорби память тех, кто прошел Великую Отечественную войну почтило судейское сообщество Свердловской области. 22 июня в Свердловский областной суд пригласили родственников судей-фронтовиков. Кульминацией мероприятия стала закладка в мемориальный комплекс, расположенный во внутреннем дворе областного суда, 10 капсул с землей, привезенной с братских могил, сообщили в пресс-службе суда.
Также сегодня на Широкореченском мемориальном комплексе в мероприятиях по случаю Дня памяти и скорби приняли участие ветераны и сотрудники ГУФСИН по Свердловской области. Участники мероприятия возложили цветы и венки к Вечному огню, сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге несколько тысяч человек вышли на всероссийскую акцию, приуроченную ко Дню памяти и скорби «Свеча памяти». Участники собрались на Площади 1905 года и выложили из свечек слово «Помним».
Добавим, на фронт в годы войны ушли более 700 тыс. жителей Свердловской области. Из них 278 тыс. погибли.