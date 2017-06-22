Екатеринбург, 22 июня, 2017, 16:49 — ИА Регнум. В Екатеринбурге неподалёку от Исторического сквера города состоялось сразу два массовых мероприятия. Митинг-реквием прошёл на Площади труда, организованный свердловским обкомом КПРФ и общероссийской общественной организацией «Дети войны», передаёт корреспонденту ИА REGNUM.

Алексей Банников ИА REGNUM Дети войны

Алексей Банников ИА REGNUM За возвращение Краснознамённой группы

Во время мероприятия, собравшиеся почтили память павших минутой молчания. Также во время мероприятия были зачитаны стихи про войну, а ансамбль исполнил песни о Великой Отечественной войне.

Алексей Банников ИА REGNUM Минута молчания

Второе мероприятие прошло на Плотинке со стороны городского пруда.

Алексей Банников ИА REGNUM Выставка на Плотинке

«Место выбрано не случайно. Именно здесь ранее стояла Краснознамённая группа и орден Ленина, памятник и награда в честь трудового и военного подвига свердловчан в годы Великой Отечественной страны. В 2013 году по распоряжению администрации Екатеринбурга Краснознамённая группа была снесена, и теперь эти же люди цинично говорят на различных мероприятиях о необходимости сохранения памяти о войне. А на их месте надо не говорить, а восстанавливать памятник вместе с орденом Ленина», — заявляют организаторы митинга-реквиема.

Алексей Банников ИА REGNUM Стихи о войне

Также на мероприятии была развёрнута выставка «Война с памятью» на которой наглядно представлено как, когда и кем был осуществлён снос Краснознамённой группы и как продолжается борьба за восстановление памятника.

В День памяти и скорби память тех, кто прошел Великую Отечественную войну почтило судейское сообщество Свердловской области. 22 июня в Свердловский областной суд пригласили родственников судей-фронтовиков. Кульминацией мероприятия стала закладка в мемориальный комплекс, расположенный во внутреннем дворе областного суда, 10 капсул с землей, привезенной с братских могил, сообщили в пресс-службе суда.

Алексей Банников ИА REGNUM Сотрудники ГУФСИН на Широкореченском мемориале

Также сегодня на Широкореченском мемориальном комплексе в мероприятиях по случаю Дня памяти и скорби приняли участие ветераны и сотрудники ГУФСИН по Свердловской области. Участники мероприятия возложили цветы и венки к Вечному огню, сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге несколько тысяч человек вышли на всероссийскую акцию, приуроченную ко Дню памяти и скорби «Свеча памяти». Участники собрались на Площади 1905 года и выложили из свечек слово «Помним».

Добавим, на фронт в годы войны ушли более 700 тыс. жителей Свердловской области. Из них 278 тыс. погибли.