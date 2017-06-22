Севастополь, 22 июня, 2017, 16:26 — ИА Регнум. Ученики и выпускники Севастопольского государственного университета разработали специальный сенсор с солнечными батареями, который уже используют на пяти пляжах города-героя для точного измерения температуры воды в море. Об этом сообщили 22 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СевГУ.

Море

По словам руководителей проекта Владислава Елышева и Константина Рябычина, новый сенсор стоит статично на пляже и замеряет данные о температуре воды, которые сразу же отправляет на сервер исследователей.

«Уже установлено пять сенсоров: на пляжах в Любимовке, Парке Победы, «ближнем» в Балаклаве, в бухте Ласпи и в районе Берегового. Они находятся в 20−30 метрах от берега на глубине 30−50 сантиметров», — отметил Константин Рябычин.

В ближайшее время авторы проекта хотят установить сенсоры ещё в восьми точках. В будущем же они планируют замерять данные воды сразу на глубине в 1, 5 и 12 метров.

«Сейчас температуру воды на побережье замеряют с помощью тепловых снимков со спутника. Эти снимки выгружаются спустя примерно 20 часов. Данные попадают на погодные ресурсы с большой задержкой. Кроме того, замер идёт с поверхности воды, где вода может прогреться от лучей Солнца. Данные замеряются квадратами 10×10км, что тоже не даёт точного результата», — пояснил Владислав Елышев.