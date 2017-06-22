Петрозаводск, 22 июня, 2017, 16:54 — ИА Регнум. Органы Следственного комитета РФ по Республике Карелия проводят проверку информации о нападении на журналиста во время операции по поиску троих подростков, пропавших в ходе водной прогулки на лодке в Импилахтинском заливе Ладожского озера, сообщает 22 июня корреспондент ИА REGNUM.

10.mchs.gov.ru Спасатели на берегу Ладоги

Инцидент между корреспондентом телеканала Life Алексеем Кумачевым и директором ООО «Форель Ладоги» Евгением Смирновым произошел вечером 20 июня на частной территории рыбного хозяйства.

«Конфликт якобы произошел из-за требования мужчины к спасателям, волонтерам и журналистам покинуть территорию его хозяйства, и когда журналист попытался выяснить причины данных требований, руководитель хозяйства ударил его кулаком в лицо и повредил мобильный телефон», — сообщили в республиканских органах СКР

В материале Life утверждается, что директору рыбзавода Евгению Смирнову «не понравилось, что штаб МЧС по поиску пропавших детей расположился на территории его предприятия. Он решил прогнать со своей территории сотрудников спасательного ведомства и представителей СМИ». Сам Евгений Смирнов утверждает обратное.

«Я не причинял ему (Алексею Кумачеву — прим. ред.) никаких телесных повреждений, я свои руки как бы держал всегда при себе, телефона я его в глаза не видел — не то, чтобы брал или куда-то выкидывал. Что у человека там надумано и какая фантазия бурная — это у него можно уточнить. У меня свидетели — половина группировки МЧС, понимаете? Плюс, мои работники — человек семьдесят, наверное. Начнет он дальше на персоналии переходить — я подам на него в суд», — заявил директор форелеводческой компании корреспонденту ИА REGNUM.

Как пояснил Евгений Смирнов, он действительно попросил журналистов покинуть частную территорию — по его словам, они мешали работе предприятия. При этом, пояснил бизнесмен, к его просьбе адекватно отнеслись все представители СМИ, кроме журналиста Life.

«Я объяснил ситуацию, попросил покинуть территорию — они (журналисты — прим. ред.) рядом могли разместиться. Я просто поставил своего человека на ворота — он всех выпускал, никого не впускал. Человек (Алексей Кумачев — прим. ред.) хотел ворваться. Под всевозможными предлогами. Оскорбляя, унижая и нахально пробиваясь. Я не знаю. Реально как провокация. Бред какой-то. Не понимаю даже — чего он хочет добиться этим?» — заявляет Евгений Смирнов.

При этом сотрудников МЧС, уверяет директор «Форели Ладоги», покидать территорию хозяйства он не просил. По словам Смирнова, он сам предложил спасателям разбить штаб у себя.

«Я предложил МЧС разместиться на своей площадке, они это со мной согласовывали. А теперь мне приписывают какую-то выходку. Я пошел навстречу, помог своей же техникой, лодками и так далее. А меня сейчас выставят в таком свете, что я враг народа №1. Внутри меня разрывает просто эмоционально», — сказал Евгений Смирнов.

В результате инцидента (этот момент запечатлела видеокамера Life) Евгений Смирнов выставил Алексея Кумачева за ворота хозяйства.

«Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в органах СКР по Карелии.

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Напомним, спасатели третьи сутки продолжают поиски троих подростков в Импилахтинском заливе Ладоги. Вечером 19 июня около 20:00 там перевернулась лодка с пятью несовершеннолетними жителями города Сортавала. Двоим юношам удалось выбраться на берег, трое пропали без вести. Их ищет группировка из 273 человек и 72 единиц техники. Используются вертолеты, беспилотники, глубоководное оборудование. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).