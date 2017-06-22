Москва, 22 июня, 2017, 16:11 — ИА Регнум. Общественная палата России за полтора года получила более 7 тыс. обращений по поводу возможной пропаганды экстремизма в анонимных мессенджерах в интернете, сообщил первый зампред комиссии ОП по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, выступая в четверг, 22 июня, в рамках работы круглого стола «Противодействие террористической пропаганде».

«В прошлом году мы запустили проект, обратились к гражданскому обществу с предложением — если они находят в анонимных мессенжерах в сети интернет экстремистские материалы, в том числе террористические материалы, пересылать нам эту информацию. За эти полтора года мы получили более 7 тысяч обращений граждан», — подчеркнул Максим Григорьев.

Он сообщил, что полученные от граждан сообщения анализируют эксперты и если находятся признаки пропаганды терроризма и экстремизма, информация передается в правоохранительные органы.

Максим Григорьев считает, что сложность идеологической борьбы с экстремизмом и терроризмом заключается в том, что «люди, которые подпадают под пропаганду террористов, как правило, перестают пользоваться традиционными СМИ — не читают газеты, не смотрят телевизор, а общаются либо с подобными себе, либо используют анонимные мессенджеры, через которые получают поток пропагандистской информации и с помощью которого общаются с уже готовыми террористами».

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В свою очередь проректор Российского государственного социального университета по инновациям социальной сферы Виктор Калинин считает, что вопрос, поставленный Максимом Григорьевым в ходе дискуссии в Общественной палате РФ и в книге «Противодействие террористической пропаганде», представленной в ходе круглого стола в Москве, неоднократно обсуждался и на международном уровне, и в России, в частности, применительно к организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ее деятельность запрещена не только в РФ, а практически во всем мире за исключением нескольких исламских государств. И этот вопрос определяет актуальный контекст принятого в первом чтении Государственной думой законопроекта о запрете анонимности в мессенджерах, или, как это определено законом, в ресурсах-операторах мгновенной передачи сообщений.

«Безусловно, вопрос, который поднимается в связи с этим, связывается не только с вопросом противодействия террористической пропаганде, но и с использование террористическими группировками, в том числе и на примере ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возможности сохранения анонимности при использовании мессенджеров как средств передачи информации, в том числе для согласования действий участников таких террористических группировок и иных противоправных незаконных формирований, — сказал Виктор Калинин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM. — При этом надо иметь в виду, что ограничения прав граждан, которые не осуществляют противоправных действий, закон о запрете анонимности мессенджеров не создает, поскольку, согласно законопроекту, при создании мессенджера необходимо указывать номер своего телефона. А при приобретении сим-карты и при регистрации номера мобильного телефона, граждане указывают свои персональные данные, включая данные из документов, удостоверяющих личность».

«Таким образом, действующее законодательство уже предполагает возможность предоставления спецслужбам информации о гражданах, использующих, в частности, сотовую телефонную связь. Прошедший первое чтение законопроект лишь только логически дополняет возможность использования этих данных при передаче сообщений по каналам мессенджеров, — подчеркнул Виктор Калинин, — В случае, если правоохранительные органы, и органы, обеспечивающие государственную безопасность, не злоупотребляют доступом к переписке граждан в такой информационной среде, как мессенджеры, безусловно, права граждан нарушаться не будут. Более того, ограничение анонимности в мессенджерах, лишь только обеспечивает гарантии граждан по последующей защите их прав, если эта информация впоследствии будет противоправно использоваться против граждан».

По мнению проректора РГСУ по инновациям социальной сферы, если речь идет о безопасности государства, то, конечно, правоохранительные органы и спецслужбы должны предотвращать террористические акты и иные проявления террористической угрозы, заранее имея доступ, к той информации, которая, по их подозрению, является способом согласования деятельности членов террористических организаций.

«Иными словами, если мы говорим о безопасности государства, то мы понимаем, что права конкретного гражданина могут быть ограничены. Но в интересах безопасности государства. Если правоохранительные органы не переходят через предел, когда осуществляемые ими действия, то есть доступ к личным данным, к личной переписке граждан в мессенджерах, используется в целях обеспечения безопасности государства, их действия правомочны», — завершил свой комментарий Виктор Калинин.

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