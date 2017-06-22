Брянск, 22 июня, 2017, 16:10 — ИА Регнум. Брянский областной суд оставил в силе приговор по делу руководительницы компании «Евро Отделка» Светланы Роман, которая построила в поселке Белые берега Брянска «гнилые» дома по программе переселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Места лишения свободы

Ранее Светлана Роман была признана виновной в мошенничестве. В декабре 2016 года суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей.

В суде было доказано, что дома, построенные по программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, были возведены с грубейшими нарушениями. Таким образом, женщина похитила из бюджетов области и города Брянска почти 119,6 млн рублей.

Защита осужденной попыталась обжаловать приговор.

«22 июня 2017 года Брянский областной суд с учетом мнения прокурора их жалобы отклонил, а приговор суда оставил в силе», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, злополучные дома были построены в 2008—2011 годах. Радость людей, переехавших в новостройки, быстро сменилась разочарованием: в домах было множество грубых нарушений. Однако на жалобы жильцов долгое время никто не обращал внимание. Только после того, как в 2014 году история дошла до президента, дело сдвинулось. Экспертиза признала дома аварийными. Новые квартиры люди получили только в конце 2015 года.

По делу о домах был осужден бывший мэр Брянска Сергей Смирнов — именно он подписал акты о приемке домов. Глава администрации был признан виновным в превышении должностных полномочий. Он приговорен к четырем годам лишения свободы. Также по делу был осужден бывший директор департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области Николай Борисов. Он был признан виновным в превышении должностных полномочий, но амнистирован в зале суда.

Кроме того, наблюдатели отмечают, что скандал мог послужить причиной отставки главы региона Николая Денина, который сейчас отбывает наказание за злоупотребление должностными полномочиями при выделении денег птицефабрике «Снежка».