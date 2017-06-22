Ашхабад, 22 июня, 2017, 16:09 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов обратился к деятелям искусств, принимающим участие в стартовавшей в Ашхабаде Недели культуры, с призывом продемонстрировать будущим гостям и участникам Азиатских игр гостеприимство, дружелюбие и богатейшее духовно-культурное наследие туркменского народа. Об этом сообщило ИА «Туркменистан сегодня».

Ashgabat2017.gov.tm Торжественное празднование 100 дней до начала Игр Ашхабад 2017

Глава государства выразил уверенность в том, что поэты, журналисты, певцы, музыканты, художники и мастера сцены «будут работать с еще большей самоотдачей и энтузиазмом, чтобы вдохновлять туркменистанцев на новые трудовые победы, воспевать в своих произведениях достижения суверенной Отчизны».

«Уверен также, что культурные акции, организованные в рамках Недели, будут способствовать воспитанию молодого поколения в духе исконных ценностей нашего народа — патриотизма, благородства, мужества и трудолюбия», — резюмировал Бердымухамедов.

ИА REGNUM напоминает, что открытие Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам должно состояться в столице Туркмении 17 сентября 2017 года. Отметим, что по информации правозащитных изданий, туркменистанцы неоднократно жаловались им на то, что бюджетников и работников госпредприятий заставляют перечислять до 30% от зарплаты на строительство объектов для Азиады — 2017.