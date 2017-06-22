Ярославль, 22 июня, 2017, 16:09 — ИА Регнум. В 2017 году в Ярославле уменьшится число детей, охваченных летним отдыхом. Об этом речь шла на постоянной комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По данным департамента образования города, в 2017 году в различных летних лагерях должны отдохнуть 13 106 детей, в то время как в 2016 году их было 15 637.

City-yaroslavl.ru Детский лагерь

Сократилось и количество денег, выделяемых на оздоровительную кампанию: 69,4 млн рублей против 76,3 млн годом ранее.

«В этом году не выделены средства из федерального бюджета на организацию летнего отдыха, меньше средств запланировано в областном бюджете, но нас заверили, что сумма областного бюджета увеличится, так как деньги перечисляются по факту отдыха, и все заявки будут удовлетворены», — сказала, выступая перед депутатами директор департамента образования города Ярославля Елена Иванова.

При этом городской бюджет даже несколько увеличил свое участие в организации отдыха — с 26,1 до 26,9 млн рублей.