Рим, 22 июня, 2017, 16:07 — ИА Регнум. Известный итальянский певец Аль Бано вынужден был вновь отменить свой концерт из-за внезапно возникших проблем со связками, об этом 22 июня сообщило итальянское издание Udine Today.

YouTube Аль Бано и Ромина Пауэр

Концерт должен был состояться 23 июня 2017 года в 22:00 по местному времени, на нем Аль Бано планировал исполнить различные хиты из своей 50-летней карьеры, такие как «Nel sole», «Ci sarà», «Pensando a te» и другие.

Также планировалось, что на концерте к Аль Бано присоединиться его бывшая жена Ромина Пауэр, с которой они споют их совместные песни, в том числе знаменитую «Felicita».

Организаторы концерта сообщили, что тем зрителям, которые покупали билеты онлайн, денежные средства будут возвращены на карту, обладателям бумажных билетов можно возвратить их в кассу.

Напомним, 20 марта 2017 года певец попал в больницу с диагнозом «нарушение кровообращения головного мозга», 23 июня должен был быть его первый концерт после вынужденного перерыва в выступлениях.

Песни Аль Бано (настоящее имя Альбано Карризи) знают по всему миру, он популярен в России, США, странах Латинской Америки и даже в Японии. Он пел для Папы Иоанна Павла II, выступал совместно с Пласидо Доминго и Хосе Каррерасом, демонстрируя экстраординарные вокальные способности.