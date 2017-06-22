В Монголии открылся международный музыкальный фестиваль «Цокот копыт»
Улан-Батор, 22 июня, 2017, 16:04 — ИА Регнум. Церемония открытия международного музыкального фестиваля «Туурайн товоргоон» (в переводе с монгольского «Цокот копыт» — ИА REGNUM ), прошла сегодня, 22 июня, в столице Монголии. Праздник продлится до 4 июля. Площадки фестиваля будут располагаться в нескольких исторических местах Монголии: Улан-Батор, аймак Уворхангай, Хархорин-Сайншанд и монастырь Хамарын.
Международный фестиваль «Туурайн товоргоон» проводится ежегодно с 1999 года Ассоциацией новой музыки Монголии. В этом году с целью популяризации исторических традиций и обычаев монгольского буддизма и сохранения культурного наследия фестиваль был организован совместно с Центром буддистов — Гандантэгченлин (крупнейший буддийский монастырь в Улан-Баторе — ИА REGNUM ).
В этом году в фестивале принимают участие представители 20 стран, в том числе ФРГ, Франции, Швейцарии и США. 23 июня они начнут гастрольный тур по стране, чтобы организовать концерты для сельского населения Монголии.
В ходе церемонии открытия фестиваля ровно в 12:00 по местному времени по всей Монголии исполняли очень популярную в стране песню «Улэмжийн чанар» (с монгольского «Совершенные качества» — ИА REGNUM ), которая была написана в XVII веке. Автором этой песни является буддийский лама, поэт, драматург и основоположник театрального искусства Монголии Догшин-нойон-хутухт Данзанравжаа.
Отметим, в 2008 году под эгидой ЮНЕСКО отмечалось 205-летие со дня рождения Данзанравжаа. В честь этого события фонд «Ноён хутагт» установил в монастыре Хамарын буддийскую ступу, на постаменте которой высечен текст песни на монгольском и его перевод на английский язык.
После массового исполнения песни «Улэмжийн чанар» гостям фестиваля продемонстрировали коллекцию одежды «Наряды богов», созданную мастерами народных костюмов.
Организаторы фестиваля раздали гостям текст песни «Улэмжийн чанар» и угостили всех собравшихся рисом с изюмом, который считается традиционным блюдом для буддистов.
Музыкальный фестиваль «Туурайн товоргоон» проводится для популяризации истории, традиции и обычаев кочевников Монголии через музыку и является одним из крупнейших международных музыкальных фестивалей в Центральной Азии. С 1999 года в нем приняли участие более двух тысыч музыкантов из 100 стран мира.