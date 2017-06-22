Улан-Батор, 22 июня, 2017, 16:04 — ИА Регнум. Церемония открытия международного музыкального фестиваля «Туурайн товоргоон» (в переводе с монгольского «Цокот копыт» — ИА REGNUM ), прошла сегодня, 22 июня, в столице Монголии. Праздник продлится до 4 июля. Площадки фестиваля будут располагаться в нескольких исторических местах Монголии: Улан-Батор, аймак Уворхангай, Хархорин-Сайншанд и монастырь Хамарын.

Энхбаяр Монх-Эрдэнэ Церемония открытия международного фестиваля “Туурайн товоргоон”

Энхбаяр Монх-Эрдэнэ Церемония открытия международного фестиваля “Туурайн товоргоон”

Международный фестиваль «Туурайн товоргоон» проводится ежегодно с 1999 года Ассоциацией новой музыки Монголии. В этом году с целью популяризации исторических традиций и обычаев монгольского буддизма и сохранения культурного наследия фестиваль был организован совместно с Центром буддистов — Гандантэгченлин (крупнейший буддийский монастырь в Улан-Баторе — ИА REGNUM ).

Энхбаяр Монх-Эрдэнэ Хамбо лама Дэмбэрэл Чойжамц выступил с торжественным словом

В этом году в фестивале принимают участие представители 20 стран, в том числе ФРГ, Франции, Швейцарии и США. 23 июня они начнут гастрольный тур по стране, чтобы организовать концерты для сельского населения Монголии.

В ходе церемонии открытия фестиваля ровно в 12:00 по местному времени по всей Монголии исполняли очень популярную в стране песню «Улэмжийн чанар» (с монгольского «Совершенные качества» — ИА REGNUM ), которая была написана в XVII веке. Автором этой песни является буддийский лама, поэт, драматург и основоположник театрального искусства Монголии Догшин-нойон-хутухт Данзанравжаа.

Отметим, в 2008 году под эгидой ЮНЕСКО отмечалось 205-летие со дня рождения Данзанравжаа. В честь этого события фонд «Ноён хутагт» установил в монастыре Хамарын буддийскую ступу, на постаменте которой высечен текст песни на монгольском и его перевод на английский язык.

Энхбаяр Монх-Эрдэнэ Буддийская ступа с текстом песни “Улэмжийн чанар”. Монастырь Хамарын

После массового исполнения песни «Улэмжийн чанар» гостям фестиваля продемонстрировали коллекцию одежды «Наряды богов», созданную мастерами народных костюмов.

Б.Чадраабал Коллекция “Наряды богов”

Организаторы фестиваля раздали гостям текст песни «Улэмжийн чанар» и угостили всех собравшихся рисом с изюмом, который считается традиционным блюдом для буддистов.

Энхбаяр Монх-Эрдэнэ Традиционное блюдо: рис с изюмом

Музыкальный фестиваль «Туурайн товоргоон» проводится для популяризации истории, традиции и обычаев кочевников Монголии через музыку и является одним из крупнейших международных музыкальных фестивалей в Центральной Азии. С 1999 года в нем приняли участие более двух тысыч музыкантов из 100 стран мира.