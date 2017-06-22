Улан-Удэ, 22 июня, 2017, 15:56 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на встрече с учителями, которая состоялась 21 июня, в преддверии Всероссийского дня выпускника, пошутил о пожарах в Бурятии.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с учителями – наставниками выпускных классов

«Бурятия — у вас сейчас там всё горит или вас там заливает? Я уже запутался, где что происходит», — сказал Путин, приветствуя учителя истории и обществознания из Бурятии Елену Санжиеву, принявшую участие во встрече.

«Пожары начинались, но вроде затушили. Пока сейчас спокойно», — приводит ответ педагога Kremlin.ru.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии по состоянию на утро 22 июня тушили 16 лесных пожаров на площади около 1,7 тыс. га. Из них 12 очагов продолжали действовать, четыре — были локализованы. В тушении лесных пожаров в республике задействовано более 650 человек. Используется более 100 единиц тяжелой и лесопожарной техники. Применяются два борта Ми-8.

Напомним, в Бурятии действует режим ЧС, связанный со сложной лесопожарной обстановкой. Доступ в лес для населения категорически запрещен.