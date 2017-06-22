Барселона, Испания, 22 июня, 2017, 15:52 — ИА Регнум. Некоторые компании Каталонии, приглашенные готовить проведение референдума о самоопределении, запланированного на 1 октября 2017 года, опасаются уголовного преследования в случае принятия приглашения правительства под председательством Карлеса Пучдемона, сообщает испанское издание El País.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

Прокуратура Каталонии и Гражданская гвардия уже ведут расследование этих подготовительных консультаций. Так, одна из IT-компаний, приглашенных для организации подсчета голосов, уже отказалась от участия в конкурсе, так как ее услуги могут быть использованы в несогласованном с центральным правительством Испании референдуме.

По крайней мере, еще одна компания проводила консультации по поводу оказания своих юридических услуг и возможных последствий участия в подготовке референдума.

По данным El País, адвокаты компании в своем докладе предупредили, что в дополнение к возможным уголовным преследованиям компания в качестве юридического лица может иметь трудности с оплатой оказанных ею услуг, так как они будут объявлены незаконными.

Гражданская гвардия 17 мая передала в прокуратуру список компаний, которые, предположительно, выразили готовность сотрудничать с правительством Каталонии в организации референдума 1 октября, и попросила предоставить подробную информацию об этих сделках.

Между тем, региональное правительство Каталонии в начале июня организовало процесс контрактации фирм для установки избирательных урн и компьютеров, логистики, печати бюллетеней и конвертов, необходимых для проведения голосования в ходе объявленного референдума, и оформляло это через «рамочные соглашения» для всех типов избирательных мероприятий для того, чтобы избежать импичмента.

Напомним, 9 июня президент правительства автономного сообщества Каталония заявил о том, что 1 октября 2017 года в регионе состоится референдум, в ходе которого каталонцам предстоит ответить на следующий вопрос: «Хотите ли Вы, чтобы Каталония была независимым государством с республиканской формой государственного правления?»

Несмотря на то, что правительство Испании последовательно отвергает и препятствует проведению референдума о независимости Каталонии, по данным последних соцопросов в 2017 году 75% каталонцев поддерживают проведение референдума о независимости.

Однако если бы референдум состоялся в мае 2017 года, то только 41,9% голосующих ответили бы «да», 39,7% граждан предпочли бы ответить «нет». Еще 9,1% не стали бы голосовать и 9,3% не определились.