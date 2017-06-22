Ярославль, 22 июня, 2017, 15:47 — ИА Регнум. По итогам 2016 года АО «Яркоммунсервис» получен убыток в размере 32,74 миллионов рублей, что почти в 14 раз выше запланированного показателя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте имущественных и земельных отношений Ярославской области.

Yarregion.ru Котельная

Основными видами деятельности АО «Яркоммунсервис» является выработка тепловой энергии, оказание услуг по водоснабжению и водоотведению, работы на объектах инженерной инфраструктуры. АО «Яркоммунсервис» создано в 2012 году путем приватизации государственного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области «Яркоммунсервис». 100% акций общества принадлежит Ярославской области.

«Основными причинами убытка является недофинансирование субсидии ресурсоснабжающих организаций на компенсацию выпадающих доходов, а также прекращение эксплуатации арендованной котельной в поселке «Золотой Колос» Некрасовского района, что привело к снижению объема реализации тепловой энергии и уменьшению выручки», — директор департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Максим Фролов.