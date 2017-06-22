Москва, 22 июня, 2017, 15:43 — ИА Регнум. Официальные курсы доллара США и евро выросли к рублю на 23 июня. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

Иван Юдинцев REGNUM Рубль курс

Так, официальный курс доллара к рублю вырос на 14,82 коп. и составил 60,14 руб. Официальный курс евро увеличился на 35,15 коп. и составил 67,14 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара плюс 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 23 июня, выросла до 63,29 рубля (+ 23,97 коп.).

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