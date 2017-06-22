Вашингтон, 22 июня, 2017, 15:41 — ИА Регнум.

В истории США сложно найти президента, который бы страдал такой же склонностью к авторитаризму, как нынешний глава Белого дома Дональд Трамп, заявил бывший выдвиженец на пост президента США от Демократической партии Берни Сандерс в интервью для The Vox.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я не могу вспомнить президента, который бы испытывал такие авторитарные склонности, как Трамп», — отметил Сандерс.

«Дело ведь не только в том, что происходит рост авторитаризма, но и быстрое скатывание США к олигархии», — добавил он.

Более того, губернатор штата Вермонт, проигравший выдвижение от Демократической партии в качестве кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон, считает, что Трамп испытывает фундаментальное пренебрежение к столпам демократии, таким как пресса и судебная система, что роднит его с авторитарными режимами.

К тому же администрация Трампа пошла на сближение с авторитарными режимами по всему миру. Все это и составляет основную опасность.