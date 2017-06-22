Калуга, 22 июня, 2017, 17:04 — ИА Регнум. Нарушения законодательства о защите прав инвалидов выявили в Кировском и Нагорном психоневрологических интернатов Калужской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM помощник Кировского межрайонного прокурора Калужской области Светлана Амелина.

В одном из интернатов часть пациентов не проходят осмотр на наличие кожных заболеваний, отсутствует дезинфекционная камера. Ответственными лицами другого интерната уже два года не проводятся исследования пробы воды. Не все работники социального учреждения прошли флюорографическое обследование. На стенах в столовой плесень, выявлены и другие грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

По результатам прокурорской проверки главы интернатов привлечены к административной ответственности в виде штрафа и предупреждения.

Напомним, в психоневрологических интернатах России в настоящее время живут около 150 тыс. человек и еще около 10 тыс. ждут своей очереди. В ремонте нуждается 25% зданий социальных учреждений. Принято считать, что в эти заведения попадают только психически больные люди. Однако среди постояльцев интернатов много людей с физическими нарушениями здоровья, есть и одинокие старики, не способные сами о себе позаботиться. Есть там и выпускники детдомов для детей с ментальными и физическими нарушениями и лежачие больные, которым требуется круглосуточный уход.