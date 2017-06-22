В Казани британских болельщиков поймали при подготовке провокации
Казань, 22 июня, 2017, 15:34 — ИА Регнум. Правоохранители Татарии обнаружили у группы прибывших из Великобритании футбольных болельщиков целый арсенал пиротехники. Иностранцы признались, что собирались устроить провокацию на матче Кубка конфедераций, передает «Лайф».
Инцидент произошел 20 июня возле отеля Park Inn в Казани. Поведение четверых британцев показалось подозрительным стражам порядка, у болельщиков они обнаружили 61 пиротехнический заряд.
Болельщики позже пояснили, что заранее купили файеры в интернет-магазине. С их помощью они якобы хотели найти слабые места в системе обеспечения безопасности на турнире.
По словам иностранцев, они являются сотрудниками компании Bigballs Media, а сведения о «проблемах с контролем на стадионах» должны были войти в фильм о Кубке конфедераций. При себе британцы имели паспорта болельщиков и билеты на матч Германия — Чили, который пройдет 22 июня на стадионе «Казань-Арена».
Гостей турнира отпустили за отсутствием в их действиях состава преступления, а пиротехнику изъяли. Позже «Р-Спорт» со ссылкой на главу Bigballs Media Тома Тирлуолла сообщил, что задержанные в Казани болельщики не являются сотрудниками компании.