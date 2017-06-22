Кучма: Ради ЕС Украина встает на колени
Киев, 22 июня, 2017, 15:34 — ИА Регнум. Ради евроинтеграции Украина встает на колени перед ЕС, заявил второй президент Украины Леонид Кучма, сообщает 22 июня «112 Украина».
По его словам, Украина пытается стать частью ЕС, получить возможность свободной торговли со странами Евросоюза, но при этом торговать ей практически нечем, разве что пшеницей и медом.
«Чем мы торгуем с Европой? Посмотрите статистику. Пшеница — в сельском хозяйстве практически больше ничего. Медом еще», — сказал Кучма.
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Он подчеркнул, что сегодня Украина «разваливается начисто», поскольку про экономику она «вообще забыла», несмотря на то, что есть на Украине и металлургия, и химия, и сельское хозяйство.
«Мы становимся сырьевым придатком», — констатировал бывший президент.
Второй глава Украины также добавил, что европейцы вместо помощи «ставят Украину на колени», а 70% бюджета страны — это кредиты и транши.
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«Смотрите, как европейцы ставят нас на колени: «Давайте лес рубите и везите к нам». Где, какая конкретная помощь Украине, чтобы мы становились на ноги? Если мы будем бедными, как сегодня, мы никому не нужны!» — уверен экс-глава государства.
Напомним, госдолг Украины составляет, по данным на февраль 2017 года, $71,26 млрд, увеличившись на 0,78% с начала года. По данным экспертов, уровень госдолга Украины приближается к отметке 90% ВВП, а проценты, которые должен выплачивать Киев по кредитам, уже стали «неподъемными» для правительства.