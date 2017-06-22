Киев, 22 июня, 2017, 15:34 — ИА Регнум. Ради евроинтеграции Украина встает на колени перед ЕС, заявил второй президент Украины Леонид Кучма, сообщает 22 июня «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко и ЕС

По его словам, Украина пытается стать частью ЕС, получить возможность свободной торговли со странами Евросоюза, но при этом торговать ей практически нечем, разве что пшеницей и медом.

«Чем мы торгуем с Европой? Посмотрите статистику. Пшеница — в сельском хозяйстве практически больше ничего. Медом еще», — сказал Кучма.

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Он подчеркнул, что сегодня Украина «разваливается начисто», поскольку про экономику она «вообще забыла», несмотря на то, что есть на Украине и металлургия, и химия, и сельское хозяйство.

«Мы становимся сырьевым придатком», — констатировал бывший президент.

Второй глава Украины также добавил, что европейцы вместо помощи «ставят Украину на колени», а 70% бюджета страны — это кредиты и транши.

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«Смотрите, как европейцы ставят нас на колени: «Давайте лес рубите и везите к нам». Где, какая конкретная помощь Украине, чтобы мы становились на ноги? Если мы будем бедными, как сегодня, мы никому не нужны!» — уверен экс-глава государства.

Напомним, госдолг Украины составляет, по данным на февраль 2017 года, $71,26 млрд, увеличившись на 0,78% с начала года. По данным экспертов, уровень госдолга Украины приближается к отметке 90% ВВП, а проценты, которые должен выплачивать Киев по кредитам, уже стали «неподъемными» для правительства.