Казань, 22 июня, 2017, 17:04 — ИА Регнум.

Инициативу о компенсации взносов на капремонт для пенсионеров в возрасте от 70 лет Госсовет Татарии отклонил ещё на начальном этапе. Законопроект не прошёл первое чтение, но работу по нему продолжат, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Представляя законопроект, его автор, депутат Госсовета РТ Артём Прокофьев сообщил, что республика осталась единственным регионом в Приволжском федеральном округе, где норма не принята.

Его коллега Светлана Захарова отметила, что если внести норму в тот закон, который предлагается, то будут утрачены другие льготы.

«Согласно законодательства, куда вносят поправки, меры соцподдержки могут быть только по одному основанию. Если принимаем этот закон, то автоматически те, кто получают, например, компенсацию за проезд, получать её уже не будут», — сообщила она, уточнив, что выплачиваемая сегодня компенсация больше потенциальной.

На это депутат Прокофьев возмутился и напомнил, что законопроектов изначально было два.

«Республика Татарстан имеет право получить поддержку из федерального бюджета на софинансирование этих полномочий. Тем более, мы подавали два варианта законопроекта и можно было выбрать наиболее удачный», — добавил он.

В свою очередь председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин попросил протокольно занести необходимость продолжить работу в этом направлении.

«Мы учтём позицию комитета, который предлагает создать рабочую группу по доработке законопроекта. Но если окажется, что рабочая группа настроена на затягивание и не готова будет выйти с инициативой повторно, то я индивидуально вновь инициирую данный законопроект с учётом всех замечаний и предложений», — заявил корреспонденту ИА REGNUM Артём Прокофьев.

Напомним, законопроектом компенсации предусмотрены для четырёх категорий пенсионеров, но их всех объединяет один критерий — они должны быть неработающими собственниками помещений. Половину платежа вернут гражданам в возрасте от 70 до 80 лет, которые проживают одиноко или же совместно с другим неработающим пенсионером. Полную сумму по квитанции возместят схожим категориям граждан, но перешагнувшим 80-летний порог.

Ранее глава Татарии Рустам Минниханов, а также Кабинет министров республики направили отрицательные отзывы на законопроект.

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В отзыве за подписью Рустама Минниханова отмечается, что в регионе уже реализуется комплекс мер соцзащиты и «установление новой категории льготников без учёта принципов нуждаемости не согласуется с целями и задачами бюджетной политики государства».

На это заявление Прокофьев сообщил, что в республике есть норма, которая позволяет ветеранам труда, лицам, награждённым госнаградами республики и реабилитированным гражданам получить субсидию на оплату жилья.

«Размер субсидии составляет 50% от площади жилья, но в пределах социальной нормы. Субсидия включает в себя и компенсацию взносов на капремонт для данных категорий. Но кабинет министров не уточнил, какая доля из этой суммы идёт на компенсацию взноса», — добавил депутат, уточнив, что возможность отдельной компенсации по капремонту предусмотрена Жилищным кодексом РФ.

Кабмин РТ в своём отзыве за подписью главы аппарата Шамиля Гафарова приводит статистику. «Численность одиноко проживающих граждан, проживающих в семьях, состоящих только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, в республике составляет 90 826 человек, из них в возрасте от 70 до 79 лет — 57 398 человек, от 80 лет и старше — 33 428 человек», — отмечается в документе.

Кабмин подсчитал, что на компенсацию потребуется порядка 72,15 млн рублей ежегодно и посчитал нецелесообразным принятие такого законопроекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, минимальный взнос в регионе составляет 5,85 рубля за кв. метр общей площади. Таким образом, пожилому жителю Казани, имеющему в собственности однокомнатную квартиру, в среднем приходится платить по 205 рублей только по этой строке квитанции. В год набегает порядка 2,5 тыс. рублей, и чем больше площадь жилища, тем выше расходы. Для сравнения, на 1 квартал 2017 года прожиточный минимум пенсионера в Татарии составил6 811 рублей.

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