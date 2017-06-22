Железнодорожный, Московская область, 22 июня, 2017, 15:58 — ИА Регнум. «Всё происходящее вызывает очень неприятные чувства», — заявил корреспонденту ИА REGNUM президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», член Общественной палаты РФ Георгий Федоров.

Детская игрушка

По его словам, наметившееся на волне расследования дела противостояние разных силовых ведомств — СК РФ и МВД — является не помехой, а дополнительным стимулом к правильным выводам следствия.

«Должна быть конкуренция между ведомствами, которая пойдет только на пользу. Главное, чтобы была восстановлена истина, чтобы расследование велось гласно. Виновные должны быть наказаны», — отметил он.

Напомним, ранее Владимир Колокольцев заявил, что повторная экспертиза подтвердила наличие алкоголя в пробе крови, которая якобы принадлежит сбитому шестилетнему мальчику.

«Насколько я знаю, вторичный результат экспертизы совпадает с первым. Но я не вправе озвучивать данное решение», — заявил он в эфире «России 24».

Он отметил, что расследование ведется «в строгом соответствии с действующим законодательством» и претензий к текущему следствию нет.

В подмосковном отделении СК РФ также заявили о положительной пробе на алкоголь.

«Как установлено, в заключении эксперта указано, что в крови погибшего обнаружен этиловый спирт, содержание которого составляет 2,7% промилле», — сообщили в пресс-службе СК. Также указывается, что ранее следователями регионального СК были изъяты образцы крови погибшего, а генетическое исследование, которое провели в главном управлении криминалистики СК России, показало, что «кровь принадлежит малолетнему потерпевшему».

В ответ в СМИ появилось заявление отца потерпевшего, который отрицает правильность выводов экспертизы. По его мнению, алкоголь попал в организм ребёнка после его гибели, что должно подтвердить соответствующее исследование.

Отметим, что после огласки истории гибели мальчика членом Совфеда Еленой Мизулиной и подключением к расследованию главы СК РФ Александра Бастрыкина, дело каждый день дополняется новыми громкими подробностями. Так, судмедэксперт, 25 апреля взявший анализы у погибшего ребенка, уже заявил, что не имеет отношения к их исследованию и подписал готовый акт, не глядя. В МВД РФ, в свою очередь, напомнили, что бюро судмедэкспертизы не входит в структуру министерства. Также отмечается, что, например, сравнение ДНК матери и ребенка подтвердило родство, но исследование на алкоголь еще не проводили. При этом Владимир Колокольцев отметил, что предварительно алкоголь все-таки есть, но назначена повторная экспертиза.

Убедительным доказательством той или иной точки зрения станет только эксгумация тела ребёнка. Остаётся надеяться, что её все же проведут, как было обещано ранее.

Напомним, 23 апреля 2017 года 31-летняя Ольга Алисова насмерть сбила 6-летнего ребенка. Согласно выводам экспертов, мальчик в момент ДТП находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.