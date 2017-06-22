Астрахань, 22 июня, 2017, 15:30 — ИА Регнум. В Астрахани 22 июня вспомнили самую печальную дату в истории Отечества — начало Великой Отечественной войны. Траурное шествие с портретами воинов Великой Отечественной войны прошло от ТЦ «Атриум» и завершилось возле мемориального комплекса «Братский сад». Здесь в 4 утра акция «Свеча памяти» собрала всех неравнодушных, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Среди них волонтёры, активисты молодёжных, национально-культурных и других общественных организаций, казаки, юнармейцы, поисковики, студенты, жители и гости города.

Astrobl.ru Никто не забыт!

Astrgorod.ru Вечный огонь

Участники возложили венки к Вечному огню, зажгли свечи, которые символизируют неугасающую память о защитниках Родины, и почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

Astroblduma.ru Возложение венков

Зажжённые свечи памяти появились ровно в 04:00 и у стелы Победы в городе Нариманове. Акция памяти в очередной раз показала, что среди молодого поколения есть те, кому небезразлична история своей страны, кто чтит память о том великом времени.

Ряд мероприятий, посвящённых Дню памяти и скорби, прошёл и в социальных учреждениях региона. Так, в Трусовском районе состоялась встреча с одним из старейших астраханских ветеранов Великой Отечественной войны Георгием Васильевичем Старковым. На вечере воспоминаний «Чтобы помнили», фронтовик рассказал о событиях тяжёлых дней битвы за Сталинград. Георгий Васильевич первые годы войны прошёл в Волжской военной флотилии. Свои истории он берёт не из книг — из жизни. Таких людей называют легендами, они много видели и пережили на своём жизненном пути.

Astrgorod.ru Почётный караул

Говорили о важнейших событиях военного времени, о земляках, ковавших победу на линии фронта и в тылу врага и в харабалинском центре «Вера». В исполнении вокальной группы прозвучали песни военных лет.

Astrobl.ru Память

22 июня в России отмечают День памяти и скорби. В этот день 76 лет назад нацистская Германия без объявления войны напала на СССР. Так началась Великая Отечественная война, которая длилась 1418 дней и ночей. Она унесла жизни более 26 миллионов советских граждан. На фронт, сражаться за Родину, ушли 154 тыс. жителей Астраханской области, 78 тыс. из них с полей боёв так и не вернулись.