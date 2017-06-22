Рыбинск, Ярославская область, 22 июня, 2017, 15:26 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области в частном музея адмирала Ф.Ф. Ушакова открыли экспозицию, посвященную пребывании русского гарнизона на острове Корфу летом 1799 года после освобождения Ионических островов от наполеоновских войск. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил учредитель музея Андрей Родин.

Александр Сысоев Музей Ф.Ф. Ушакова в Рыбинске

В экспозицию входят приказы адмирала во время нахождения на греческом острове. Самый большой интерес вызвала копия приказа жителям Корфу на греческом языке не беспокоить обитателей местного монастыря Богородицы Высокой.

Он предписывает дать монахам спокойно жить и не покушаться на монастырские владения. Документ датирован 22 июня 1799 года и был написан на борту адмиральского корабля «Святой Павел». Приказ скреплен подписью и печатью вице-адмирала Федора Ушакова.

«Копии нескольких десятков документов нам передала Елена Азова, которая живет на Корфу. Он их нашла в монастырском архиве и архиве города. Мы сейчас выступили лишь небольшую часть, а перевести остальные и выставить на всеобщее обозрение планируем к октябрю. Никто в мире еще их не видел», — сказал корреспонденту ИА REGNUM учредитель музея Андрей Родин.

Среди экспонатов — копия портрета Федора Ушакова. Портрет монастырю на Корфу подарил сам флотоводец. Это самый ранний из двух прижизненных портретов адмирала. В экспозиции музея хранится единственная в России копия с этого портрета, которую выполнила рыбинская художница Ольга Цветкова.