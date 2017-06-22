Иваново, 22 июня, 2017, 15:25 — ИА Регнум. Около трех тысяч жителей Ивановской области за последние два года сумели выполнить нормативы комплекса ГТО на знак отличия. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, говорилось 22 июня на заседании правительства региона, которое провел губернатор Павел Коньков.

Советский плакат «Готов к труду и обороне!»

Как отмечалось на заседании, работа в рамках первых двух этапов внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», проведенная в регионе, признана успешной. Начальник регионального департамента молодежной политики и спорта Антон Лопатин отметил, что в рамках первого этапа внедрения комплекса ГТО была подготовлена нормативная база, утвержден план по открытию центров тестирования, формированию судейских бригад.

В 2016 году по решению Министерства спорта РФ Ивановская область стала одним из пилотных регионов, где была начата реализация второго этапа внедрения комплекса ГТО. Этот этап предусматривает, что выполнить нормативы могут все категории населения в соответствии со своей возрастной ступенью.

В 2016 году региональным центром тестирования было проведено 17 массовых мероприятий и акций с привлечением населения к выполнению норм ГТО. Наиболее массовым стал летний фестиваль ГТО, проходящий под эгидой министерства спорта и министерства образования и науки РФ. В этом году он собрал более 1,4 тыс. участников. Большую роль в популяризации комплекса ГТО сыграла спартакиада среди сотрудников органов исполнительной власти и местного самоуправления. К движению ГТО в регионе массово присоединились высшие учебные заведения, а также силовые и правоохранительные ведомства. В 2017 году практика проведения мероприятий в поддержку нового движения продолжена.

Сегодня на официальном сайте ГТО.ру зарегистрированы более 42 тысяч жителей Ивановской области, в том числе более 34 тыс. учащихся.

За два года к выполнению испытаний комплекса ГТО приступили 16,5 тыс. ивановцев, три тысячи из них выполнили нормативы на знак отличия комплекса ГТО, а 1,2 тыс. получили золотой знак отличия. В рейтинге министерства спорта Ивановский регион занял 21 место по внедрению комплекса ГТО.

Сегодня в Ивановской области работают 29 центров тестирования, еще два планируется открыть в областном центре в этом году.

Губернатор Павел Коньков поручил региональному департаменту молодежной политики и спорта и департаменту образования проработать возможность более широкого использования имеющихся спортивных объектов, в том числе дворовых площадок, школьных спортивных залов. Глава региона также обратил внимание на кадровую проблему. За счет средств федерального и областного бюджетов уже прошли обучение более 300 специалистов, задействованных в работе по приему нормативов ГТО, однако губернатор поручил не ослаблять эту работу, особенно в муниципальных образованиях.

Также на заседании прозвучало предложение награждать муниципалитеты, которые демонстрируют наилучшие результаты во внедрении комплекса ГТО — в числе лидеров названы Тейковский, Палехский, Юрьевецкий, Ивановский районы.

Губернатор пригласил депутатов Ивановской областной думы подключиться к мониторингу реализации комплекса ГТО в муниципальных образованиях.

«Выполнение нормативов ГТО важно и с точки зрения поддержания здоровья, здорового образа жизни, а с другой стороны, свидетельствует и о позитивном настрое человека, что также очень важно», — подчеркнул глава региона. Он рекомендовал главам муниципальных образований избегать формализма в этом направлении работы, а с целью пропаганды и популяризации нового движения ввести за практику проводить награждение знаками отличия ГТО на массовых мероприятиях, в присутствии общественности.