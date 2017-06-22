Могадишо, 22 июня, 2017, 15:24 — ИА Регнум.

Мощный взрыв прогремел в столице Сомали городе Могадишо 22 июня, в результате чего погибло по меньшей мере четыре человека, сообщает Reuters.

Niklas Freidwall Взрыв

«Террорист-смертник привел в действие заложенное в автомобиле взрывное устройство поблизости от полицейского участка округа Вабери», — заявил один из сотрудников полиции.

«На данный момент есть информация о четырех погибших», — добавил он.

Напомним, это уже не первый подобный теракт, произошедший за эту неделю в Могадишо. Так, по меньшей мере десять человек погибли 20 июня в столице страны в результате взрыва автомобиля рядом с правительственным зданием.

Тогда ответственность за теракт на себя взяли боевики группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).