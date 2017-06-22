Киев, 22 июня, 2017, 15:20 — ИА Регнум. Экономика Украины находится в плачевном состоянии, а европейские партнеры ставят Киев на колени. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе выступления на открытии международного форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина. Экономика

«Мы об экономике вообще забыли, мы разваливаемся начисто, — говорит бывший украинский лидер. — Мы становимся сырьевым придатком. У нас металлургия осталась, химия, сельское хозяйство. Высоких технологических производств практически нет. Куда мы идем?»

Кучма также добавил, что он не видит особой выгоды для Украины от зоны свободной торговли с Европейским союзом (ЕС).

«За первый квартал мы практически все квоты выбрали, — говорит политик. — А теперь вы смотрите, как европейцы ставят нас на колени: «Давайте лес рубите и везите к нам».

В завершение бывший украинский лидер упомянул ситуацию в экономике, про которую «вообще забыли».

«На 90% все зависит от нас самих, — заявил Кучма. — Не надо ходить по всему миру с протянутой рукой. Сегодня бюджет Украины на 70% заимствован».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 июня руководитель Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко заявил, что на 1,7% больше стали тратить на продукты питания жители Украины в I квартале 2017 года по сравнению с последним кварталом 2016 г.

По его словам, тенденция к увеличению расходов на продукты питания показывает, что население Украины продолжает становиться беднее.