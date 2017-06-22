Яунде, 22 июня, 2017, 15:15 — ИА Регнум. Террористический акт в Камеруне унес жизни по меньшей мере восьми человек, сообщает 22 июня Anadolu.

Surian Soosay Террорист

Нападение произошло недалеко от резиденции заместителя премьер-министра Амаду Али в городе Колофата, сообщил губернатор региона Миджиява Бакари.

«Первоначально заявлялось о шести погибших, однако двое других скончались от полученных ранений в больнице», — отметил Бакари.

По словам губернатора, ответственным за нападение является группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, в 2014 году боевики «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на семью Амаду Али, тогда были похищены служанка, а также жена политика.

С тех пор город Колофата практически обезлюдел, местные жители его покинули и переселились в город Мора.