Буэнос-Айрес, 22 июня, 2017, 15:14 — ИА Регнум. Бывший президент Аргентины Карлос Менем был приговорен к семи годам лишения свободы за незаконные поставки оружия в Хорватию и Эквадор в 90-е годы, сообщает канал HispanTV.

Fotonotas.net Заключение

Федеральный кассационный суд Аргентины 21 июня подтвердил, что Менему, действующему сенатору от провинции Ла-Риоха, также запрещено на протяжении 14 лет занимать государственные должности.

Несмотря на подтвержденной судом приговор, полиция не может арестовать 86-летнего Менема до 10 декабря 2017 года, времени, когда заканчивается его срок на посту сенатора ввиду наличия парламентского иммунитета. И если сенатору удастся переизбраться от провинции Ла-Риоха на второй срок, то он опять будет защищен от уголовного преследования.

Напомним, Менем возглавлял Аргентину на посту президента с 1989 по 1999 год и стал фигурантом расследования о незаконной продаже 6500 тонн оружия и боеприпасов в Хорватию через уругвайские компании и морские отгрузки, предположительно, проходившие через Панаму. В то время Хорватия находилась в состоянии войны с бывшей Югославией (с 1991 по 1995 год), и международное эмбарго запрещало поставки оружия этой стране.

Такие же нелегальные поставки в обход международного эмбарго были выполнены из Аргентины в Эквадор, который находился в состоянии войны с Перу в Кордильера-дель-Кондор в 1995 году.

Правительство Менемы продало оружие компании-посреднику Hayton Trade, принадлежащей аргентинскому торговцу оружием Диего Пальеросу, с ложным пунктом назначения, в качестве которого в документах фигурировала Венесуэла.

В очевидной попытке уничтожить важные улики, был взорван военный завод в Рио Терсеро в аргентинской провинции Кордова.

В результате взрыва семь человек погибли и более 300 получили ранения, что стало причиной открытия расследования и первых шагов правосудия в этом деле.

Расследование привело к тому, что Менем был задержан на пять месяцев с июля по декабрь в 2001 году, однако тогда Верховный суд Аргентины постановил, что заговор не был доказан.

Кроме того, бывший глава Аргентины является одним из 13 обвиняемых в сокрытии организаторов теракта в еврейском культурном центре в Буэнос-Айресе в 1994 году, и проходит по этому делу как главный обвиняемый.