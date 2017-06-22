Москва, 22 июня, 2017, 15:12 — ИА Регнум. «Альфа-банк» открыл в России банкоматы, в которых снимать и вносить наличные можно без пластиковой карты с помощью смартфона. Об этом 22 июня сообщается на сайте банка.

Own work Оплата при помощи телефона

«Чтобы воспользоваться новыми возможностями, клиенту достаточно поднести к банкомату мобильный телефон с картой Mastercard, подключенной к сервисам оплаты Pay», — говорится в сообщении.

При этом если в приложение загружено несколько карт, операции будут проходить по карте, настроенной по умолчанию. Настройки можно изменить вручную. Кроме снятия и внесения денег, пользователи платёжных сервисов смогут также оплачивать различные услуги.

Кроме того, сервис также работает с любыми другими Pay-совместимыми устройствами, например, с «умными часами», к которым привязана карта.

На данный момент такая функция доступна только для карт системы Mastercard. Поддержка карт других систем появится до конца 2017 года.