Москва, 22 июня, 2017, 15:06 — ИА Регнум. Возможность переговоров лидеров России, Украины, Германии и Франции по урегулированию украинского кризиса в настоящее время обсуждается. Об этом 22 июня сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает 22 июня RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков подтвердил, что переговоры могут пройти в формате телефонной беседы.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня президент Украины Петр Порошенко анонсировал переговоры лидеров «нормандской четверки», которые должны состояться после его визита в Париж 26 июня. В столице Франции Порошенко намерен встретиться с главой государства Эммануэлем Макроном.

Украинский лидер назвал предстоящие мероприятия «очень эффектной координацией», а позицию Макрона — «очень проевропейской». Пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко пояснил, что переговоры «нормандской четверки» пройдут по телефону.