Москва, 22 июня, 2017, 15:03 — ИА Регнум. Законопроект, расширяющий понятие «мелкое хулиганство» и вводящий повышенные штрафы за такие нарушения, комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня.

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Так, согласно поправкам, мелкое хулиганство, то есть оскорбительное приставание к гражданам, нецензурная брань или другие умышленные действия, выражающие явное неуважение к личности и обществу, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, а равно сопряженные с уничтожением или повреждением чужого имущества, влечет наложение штрафа в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 40 часов.

Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка влекут наложение административного штрафа в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 80 часов.