Чебоксары, 22 июня, 2017, 15:02 — ИА Регнум. В мероприятии приняли участие представители всех правоохранительных структур региона. Заместитель генерального прокурора Сергей Зайцев, говоря о наиболее важных задачах, особо выделил работу по противодействию экстремизму и терроризму, сохранению межнационального мира. При этом круг вопросов касался не только Поволжья, но и всей страны.

ИА REGNUM Сергей Зайцев и Василий Пословский

«Понятно, что Россия — главная мишень для мирового терроризма. Причины объяснять не буду, думаю, и так вам всё понятно. Мы, по сути, бьёмся в одиночку с террористами, бьёмся реально, поэтому очень хочется нам навредить. Кроме того, из Украины положительного всё меньше и меньше приходит, всё больше настрой воинственный. Поэтому каждый свой сектор обороны, грубо говоря, должен знать, но все вместе, в целом мы должны обеспечить единую систему противодействия. Это и религиозный экстремизм: мы должны знать, кто, что и где говорит нашей пастве. Это и миграционные потоки, иностранцы, которые приезжают в нашу страну в большом количестве: зачем они сюда едут, чем занимаются, в каком статусе находятся», — ставил задачи Сергей Зайцев.

Продолжая тему, заместитель генерального прокурора также констатировал, что, «к сожалению, порядка» в миграционной сфере «пока нет». Напомним, в настоящее время данные функции переданы органам внутренних дел.

«Но, к сожалению, коррупция, попустительство, безответственность, бесконтрольность приводят к тому, что огромное количество людей занимается не тем, для чего они сюда приехали, — встают на путь криминала. Где-то порядка 1 тыс. человек за прошлый год привлекли к уголовной ответственности по округу (Приволжскому федеральному округу) из так называемых молодых граждан России. Представляете? С лёгкостью получают гражданство, встают на путь преступления. И это не просто какие-то «гражданки» (гражданские дела), а всё, что угодно, — вплоть до убийства. Зачем нам такие граждане? Почему они стали этими гражданами? Почему не изучили, почему не остановили? Интернет открываешь — там предлагают товары вплоть до продажи паспортов граждан России. Такса есть, всё установлено. Всё это надо видеть, пресекать, выявлять и останавливать», — подчеркнул Сергей Зайцев.

Напомним, 16 мая 2017 года в Казани секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев совместно с полномочным представителем президента РФ в ПФО Михаилом Бабичем на совещании с главами регионов округа и представителями федеральных ведомств обсудили меры по профилактике терроризма и экстремизма, а также вопросы противодействия незаконной миграции. Полпред подчеркнул, что на территории округа в 2014—2017 годах не допущено совершение террористических актов с использованием взрывных устройств, повлекших человеческие жертвы. Одной из серьезных проблем Михаил Бабич назвал возрастающие угрозы, исходящие от международных радикальных организаций, чьи формы и тактика ведения террористической деятельности постоянно трансформируются. «К совершению терактов все чаще привлекают молодежь, женщин, ближайших родственников террористов и иностранных граждан», — отметил полпред.

Криминогенную ситуацию усложняет нелегальная миграция. По данным СМИ, миграция в регионы ПФО имеет преимущественно трудовой характер, более 52% мигрантов в качестве цели выезда указывают работу. В 2015 году в регионах ПФО поставлено на миграционный учет 1,4 млн. иностранных граждан, в 2016 году в большинстве регионов округа произошло снижение количества прибывающих иностранцев.