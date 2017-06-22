Иваново, 22 июня, 2017, 14:58 — ИА Регнум. Новый памятник Советскому солдату открыт в Иваново 22 июня, в День памяти и скорби, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Памятник установлен на мемориальном кладбище в местечке Балино областного центра. В церемонии приняли участие руководители области и города, ветераны, воспитанники военно-патриотических клубов и представители молодежных объединений региона, актив Российского военно-исторического общества.

Пресс-служба правительства Ивановской области Памятник Советскому солдату открыт в Иваново

Губернатор Павел Коньков, выступая на церемонии открытия, отметил, что в годы войны на фронт отправились более 400 жителей региона, каждый третий домой уже не вернулся. Бои обошли стороной Ивановскую область, но регион внес свой значительный вклад в общее дело Победы: ивановские текстильщики произвели миллионы километров ткани для нужд фронта, ивановские госпитали — а их в годы войны в области было около 60 — принимали раненых, в Ивановской области нашли приют дети блокадного Ленинграда.

«Новая скульптурная композиция Советскому солдату — это не только символ героизма и веры в победу нашего народа, но и дань памяти всем тем, кто отстоял Родину от фашистских захватчиков. Эту память мы должны сохранить и передать молодому поколению», — подчеркнул глава региона.

Губернатор выразил благодарность за открытие нового монумента Российскому военно-историческому обществу и администрации города Иванова.

«Мы надеемся, что на место, где сегодня установлен памятник, жители области будут приходить и вспоминать тех, кто отдал свои жизни во имя нашего мирного будущего», — сказал председатель Ивановской областной думы Виктор Смирнов.

Скульптурная композиция выполнена в рамках реализации проекта Российского военно-исторического общества по установке новых и замене нуждающихся в ремонте памятников, посвященных Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

Авторы монумента — российский скульптор Денис Стритович и член Ассоциации художников декоративных искусств Тимур Юрченко. Скульптура представляет собой фигуру солдата, высота памятника — 2,9 метра, а вес шесть тонн.

Новый памятник установлен на месте скульптуры «Воин» на мемориальном кладбище в местечке Балино: здесь захоронены 1706 бойцов и командиров Красной Армии, умерших от ран в ивановских госпиталях в годы Великой Отечественной войны. Предыдущая скульптура была установлена на кладбище в 1975 году и, по заключению специалистов, нуждалась в замене.

Завершилась церемония чином освящения памятника. Собравшие возложили к мемориалу венки и цветы.

Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, начались в Ивановской области с церемоний возложения цветов к мемориалам павшим защитникам Отечества. Глава региона Павел Коньков вместе с членами регионального правительства, руководством областного центра, ветеранами и представителями общественных организаций возложил цветы к мемориалу Героям фронта и тыла. Члены регионального правительства, представители администрации Иваново и ветераны приняли участие в церемонии возложения цветов к воинским захоронениям в местечке Соснево. Памятные мероприятия также прошли во всех муниципальных образованиях Ивановской области.