Москва, 22 июня, 2017, 14:58 — ИА Регнум. Вынесение вердикта по делу об убийстве политика и общественного деятеля Бориса Немцова перенесли на 27 июня текущего года. Такое решение, как передает РИА «Новости», принял Московский окружной военный суд.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд на песке

«Сейчас я начну оглашать напутственное слово, — отметил судья. — Но продолжу его читать во вторник, 27 июня».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, политик Борис Немцов был убит в ночь на 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.

По данному делу были задержаны пятеро подозреваемых: Заур Дадаев, Шадид Губашев, Анзор Губашев, Хамзат Бахаев и Темерлан Эскерханов.

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