Ростов-на-Дону, 22 июня, 2017, 14:45 — ИА Регнум. К одной из тренировочных баз ЧМ-2018 в Ростовской области — особое внимание. Сорван срок сдачи спортивного комплекса имени Лакомова в Азове. Проблемный объект проинспектировал губернатор Василий Голубев. По информации пресс-службы главы региона, футбольную арену планировалось подготовить к августу 2017 года, но пока подрядчик — компания из Санкт-Петербурга — ждёт обновлённого проекта реконструкции, который должен быть одобрен FIFA, передаёт ИА REGNUM 22 июня.

ИA REGNUM Ростов-на-Дону в ожидании ЧМ-2018

Вместе с тем, реконструкция комплекса обеспечена финансированием в полном объёме. Но из 357,7 млн рублей освоено только 96,3 млн рублей, сообщают региональные инернет-издания.

Подрядчик заверил, что стадион будет готов до конца года. Всё это время министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области должно предоставлять еженедельный доклад о ходе работ, подкрепленными фотоснимками с объекта и видеоматериалами.

Стоит отметить, что объект, расположенный в Азове, является одним из самых дорогих. Так, например, на реконструкцию стадиона «Труд» выделено около 200 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время проведения мундиаля на Дону задействуют шесть стадионов. Это ростовские «Олимп-2», «Локомотив», «Спортивный клуб Армии», «Труд», таганрогский «Торпедо» и азовский спортивный комплекс имени Лакомова. Ко всем спортивным объектам проложат линии широкополосного интернета, а также оснастят стадионы голосовой связью GSM. Все футбольные арены должны соответствовать всем требованиям FIFA.

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Ростовский стадион «Труд» к ЧМ-2018 отремонтируют за 200 млн рублей

Напомним, на этой неделе стало известно, что главный футбольный стадион в Ростове-на-Дону, который примет пять матчей ЧМ-2018 году, не выдержал дождя. Фотографии, на которых запечатлены мокрые потоки и лужи на полу, появились в социальных сетях.

Между тем «Ростов-Арену» строят ускоренными темпами. Первый поединок на футбольном поле состоится уже в ноябре 2017 года. Осенью газон опробуют игроки сборной России.

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