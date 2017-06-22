Вашингтон, 22 июня, 2017, 14:45 — ИА Регнум. Компания Google выпустила первое с 2014 года обновление для смарт-очков Google Glass. Об этом 22 июня сообщает портал TechCrunch.

Bill Grado Google glass

Компания обновила сопутствующее приложение «MyGlass», исправила некоторые ошибки и добавила поддержку Bluetooth. Теперь к устройству могут быть подключены мышка, клавиатура и другая периферия, поддерживающая беспроводную связь.

По словам экспертов, выход новой прошивки означает, что в компании еще не забыли о своей разработке и все еще работают над гаджетом.

Напомним очки Google Glass были впервые представлены в 2012 году. Тогда компания выпустила только тестовую версию устройства. В свободную продажу очки так и не вышли.

В 2014 году было выпущено последнее обновление Google Glass, а в 2015 компания прекратила продажи тестовой версии, которую разработчики могли купить за 1500 долларов. Также было объявлено о закрытии тестовой программы Explorer, стартовавшей в 2013 году.

Компания фактически признала, что текущая версия устройства непригодна для использования рядовыми потребителями. Среди проблем гаджета были различные законодательные препятствия, а также его непривлекательность для разработчиков приложений.