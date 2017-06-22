Лондон, 22 июня, 2017, 14:39 — ИА Регнум. Население Великобритании достигло самого высокого ежегодного прироста за последние 70 лет, сообщает 22 июня Press Association.

RichardLey Тауэрский мост

По данным демографов, в конце июня 2016 года на территории Соединенного Королевства проживало 65 млн 648 тыс. человек.

За год к середине 2016 года численность населения увеличилась на 0,8% то есть на 538 тыс. человек.

Такого высокого показателя роста численности населения Великобритании не было с 1947 года, когда оно увеличилось на 551 тыс. человек, что было вызвано послевоенным бэби-бумом.

Основным источником роста населения королевства по-прежнему остается миграция, а не увеличение рождаемости коренного населения.