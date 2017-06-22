Киев, 22 июня, 2017, 14:33 — ИА Регнум. На десять ближайших заседаний суда пригласил Оболонский районный суд бывшего президента Украины Виктора Януковича, сообщает 22 июня MIGNews.

Interpolit.ru Виктор Янукович

Согласно сообщению, ближайшие заседания суда по делу о «госизмене» Виктора Януковича состоятся 26 и 29 июня, 6, 12 и 13 июля, 3, 10, 17, 23 и 31 августа. Отмечается, что суд предоставил защите «программную возможность» принять участие в заседаниях Януковичу в режиме видеоконференции.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года Генпрокуратура Украины закончила расследовать дело о «госизмене» экс-президента Виктора Януковича. Свергнутому президенту предъявляется ряд обвинений, среди которых «Государственная измена» и «Посягательство на территориальную целостность Украины».

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В апреле 2017 года судом были конфискованы $1,5 млрд, принадлежащих Януковичу и его команде. Ранее, в январе 2015 года, $1,42 млрд были заблокированы на счетах компаний, связанных с экс-президентом Украины, его близкими и его администрацией.