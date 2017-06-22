Москва, 22 июня, 2017, 14:24 — ИА Регнум. Инициатива об отзыве лицензий у банков, чьи банкоматы не способны отличать фальшивки от подлинных банкнот, поступила спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и главе комитета Совфед по бюджету и финрынкам Сергею Рябухину. Об этом сообщает 22 июня «Экономика сегодня».

Valera N. Trubin Банкомат Сбербанка

Обращение в Совет Федерации направили общественники. По мнению авторов идеи, банки стоит лишать лицензии в том случае, если более 25% их банкоматов не соответствуют требованиям Банка России по проверке подлинности купюр.

Ранее первый заместитель председателя ЦБ РФ Георгий Лунтовский заявил о том, что в России наблюдается увеличение объемов выдачи банкоматами поддельных купюр. Так происходит из-за использования банками дешевых моделей приемных устройств.

Лунтовский пояснил, что в ЦБ рассматривают варианты того, как заставить банки приобретать надежные банкоматы. Одним из способов может быть введение платы для банков-нарушителей за проведение операций в системе ЦБ РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня замглавы Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о новом методе кражи купюр из банкоматов. Злоумышленники добивались того, чтобы карта застревала в банкомате при выдаче наличных, что позволяло им снять деньги без списывания средств со счета.

Читайте также: Сбербанк обнаружил новый метод хищения наличных из своих банкоматов