Сантьяго, 22 июня, 2017, 14:30 — ИА Регнум. Чилийские студенты 21 июня снова вышли на улицы Сантьяго и других городов Чили, требуя бесплатного образование, повышения его качества, отмены коммерциализации высшего образования и списания долгов по образовательным кредитам. Массовые демонстрации закончились столкновениями с полицией, в результате которых было задержано, по меньшей мере, 50 человек, сообщает интернет-портал Terra.

David Berkowitz Памятник Сальвадору Альенде в Сантьяго, Чили

В столице Чили инциденты были зафиксированы с начала демонстрации на центральной площади Италия, где группы людей в масках пытались сломать ограждения безопасности.

Полиция разгоняла протестующих водометами и слезоточивым газом, что привело к инцидентам вдоль главного проспекта Сантьяго протяженностью около двух километров.

По данным полиции, в демонстрациях приняли участие около 10 тыс. человек. При этом в Сантьяго несколько средних школ остаются заблокированными учениками старших классов уже в течение нескольких недель.

Мэр Сантьяго Фелипе Алессандри пообещал немедленно освободить помещения и привлечь к ответственности родителей учеников за нанесенный ущерб муниципальным властям.

«Алессандри теперь хочет осудить нас и наших родителей. Интересно, почему президент Бачелет не заплатит за все, что украл ее сын, или почему бы карабинерам не вернуть все деньги, которые они украли у чилийцев», — заявила репортерам Сара Роблес, представитель организации Координационное собрание учеников средних школ.

Она сослалась на причастность Себастьяна Давалоса, сына президента Чили, к сомнительным операциям с недвижимостью и мошенничеству на сумму $30 млн, выявленном чилийскими правоохранительными органами.

По данным полиции, в Сантьяго были задержаны около 50 человек, у 14 студентов были изъяты коктейли Молотова.

Напомним, это уже третья общенациональная акция студентов Чили в 2017 году с аналогичными требованиями, которые выдвигаются с 2011 года. Правительство Мишель Бачелет запустило ряд мер по реализации реформы высшего образования, включающей создание бесплатных мест в университетах.

Однако реформа не включила списание долгов студентов, которые из-за высокой стоимости высшего образования в Чили вынуждены брать кредиты под большие проценты, чтобы продолжить свою карьеру. Кроме того, проект реформы правительства Бачелет не был принят чилийским парламентом, а разработку нового проекта отложили до президентских выборов, которые состоятся 19 ноября 2017 года.