Берлин, 22 июня, 2017, 14:28 — ИА Регнум. Audi рассматривает возможность создания нового полностью электрического автомобиля для своей линейки RS, с таким предположением 21 июня выступило издание Left Lane.

Frank Derks Символика Ауди

В 2014 году Audi объявила о планах электрифицировать каждую модель RS к 2020 году. Это объявление практически совпало с ужесточением европейских экологических норм для автомобилей.

Предполагалось, что большинство из этих моделей RS будут сделаны на базе 48-вольтовой гибридной технологии, которая лишь добавит немного мощности основным двигателям. Однако директор отдела развития компании Петер Мертенс намекнул на то, что электрификация моделей RS может быть более глубокой.

«Вы вполне можете представить себе, что в какой-то момент у нас будет электрический суперкар, — сказал Мертенс в интервью Car&Driver, — я могу сказать вам, что для такого бренда как Audi сегмент суперкаров всегда был интересен. Мы присутствовали в этом сегменте и были очень серьезным игроком».

Менеджер Audi добавил — он хотел бы, чтобы новый электрический суперкар появился у компании как можно раньше, но отказался называть конкретные временные рамки или выдавать иную информацию.

Напомним, ранее Audi уже выпускало ограниченную серию суперкаров R8 e-tron, их силовая установка состояла из двух электродвигателей, её суммарная мощность была 455 л.с., а крутящий момент был равен 1008 кг/м. Однако руководство компании без особой охоты работали над этим проектом и в 2016 году он был закрыт.