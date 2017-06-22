Мадрид, 22 июня, 2017, 14:19 — ИА Регнум. Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду хочет перейти в «ПСЖ», утверждает испанская газета Marca в материале, опубликованном 22 июня.

Haberler.com Криштиану Роналду

По данным издания, португальский футболист планирует провести встречу с с президентом «Реала» Флорентино Пересом после завершения Кубка конфедераций. Роналду намерен рассказать Пересу о предложении от парижского клуба.

При этом издание отмечает, что Роналду не рассматривает предложения от китайских клубов, один из которых готов купить футболиста за 200 млн евро.

Напомним, слухи о переходе Роналду из «Реала» появились после того, как стало известно о предъявляемых ему обвинениях со стороны налоговых органов Испании. Португальский футболист обвиняется в том, что в период с 2011 по 2014 год недоплатил налогов на сумму 14,7 млн евро.

Эта сумма должна была взиматься с доходов, которые получал от своих имиджевых прав. В целом ему предъявляются обвинения в четырёх преступлениях против испанских налоговых органов.

Тогда же стало известно об интересе к футболисту со стороны европейских клубов. В частности «ПСЖ», «Монако» и «Манчестер Юнайтед» были готовы предложить за него 180 млн евро.