Узловая, Тульская область, 22 июня, 2017, 14:22 — ИА Регнум. Следственным отделом СК РФ по Тульской области начата проверка по факту гибели 12-летнего мальчика от удара током, сообщает сегодня, 22 июня, пресс-служба ведомства.

Стой опасно для жизни

Трагедия произошла в п. Бруснянский Узловского района Тульской области.

Следствием было установлено, что днем 21 июня мальчик гулял с друзьями возле заброшенных гаражей на территории местной котельной. При попытке забраться на один из гаражей, мальчик оступился и упал на электрические провода. Ребенок получил сильный ударом током и скончался на месте.

«В настоящее время следователями СК России проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отмечают в пресс-службе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 18 июня в Чувашии 14-летний подросток взобрался на линию электропередачи (ЛЭП) вблизи железнодорожной станции, где получил удар электрическим током и погиб.

Стоит отметить, что в июне погибли несколько подростков, которые пытались сделать «селфи» возле ЛЭП.

16 июня в Новосибирской области подросток погиб после контакта с высоковольтным проводом во время съемки.

17 июня девочка, пытаясь сфотографироваться на арке ж/д моста, случайно дотронулась до провода и получила смертельный удар током.

В Пермском крае 15-летний подросток забрался на электроопору, чтобы сделать «селфи», и погиб от удара электрическим током.