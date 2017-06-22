Чита, 22 июня, 2017, 14:37 — ИА Регнум. Жительница Забайкалья Наталья Калинина, обратившаяся к президенту РФ Владимиру Путину в ходе «Прямой линии» с просьбой о получении «нормального жилья», оказывается, уже получала квартиру, но она ей не понравилась. Некоторые подробности «квартирного вопроса» матери-одиночки из забайкальского села Шивия, которое полностью сгорело во время сильного пожара 9 апреля 2015 года, сообщает сегодня, 22 июня, Забмедиа.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Как выяснилось, после лесных и степных пожаров, от которых в 2015 году в Забайкалье сгорело более 200 жилых домов в 18 населенных пунктах, Наталья Калинина в числе первых получила отремонтированную квартиру в поселке Ясной (Оловяннинский район Забайкальского края). Но, не прожив там и двух месяцев, уехала.

«После того, как число погорельцев в районе превысило 30 семей, власти приняли решение предоставлять им жилье и в Чите. Она тоже захотела в Читу, обратилась к нам с такой просьбой. Но поскольку жилье женщине уже было предоставлено, и она на него согласилась, ей отказали», — пояснил глава администрации Оловяннинского района Андрей Антошкин.

В разговоре с губернатором края Натальей Ждановой Наталья Калинина пояснила свой поступок так:

«Некачественный ремонт был: пол плохой, балконная дверь замерзла, входная дверь плохая. На лестничной площадке курят».

Известно также, что сгоревшее жилье не было у Натальи Калининой в собственности. Тем не менее, после пожара ей удалось доказать право на получение нового.

После обращения на прямую линию она все же получит квартиру в Чите. Как сообщили Забмедиа в пресс-службе губернатора, 26 июня ей предложат для осмотра несколько вариантов. После получения согласия на вселение департамент госимущества региона оформит документы по приобретению жилого помещения в собственность Забайкальского края.

В региональном правительстве пока не смогли уточнить основание, по которому жильё будет передано Калининой.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 15 июня 2017 года мать-одиночка из забайкальского села Шивия, сгоревшего во время пожара в апреле 2015 года, попросила Владимира Путина решить вопрос с нормальным жильём.

«На данный момент я осталась без жилья. Нам предоставляли жильё, но оно оказалось непригодно для проживания. У меня на руках маленький ребенок, я мать — одиночка», — рассказала женщина главе государства. По её словам, она много куда обращалась, но все инстанции занимаются только отписками.