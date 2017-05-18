Бодайбо, Иркутская область, 11 сентября, 2022, 07:12 — ИА Регнум. В Иркутской области в Единый день голосования 11 сентября выбирают мэров и депутатов городских дум. Всего в регионе проходит 513 избирательных кампаний, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

ИА REGNUM Голосование

«Мэров выбирают в Жигаловском, Тулунском, Слюдянском, Усольском и Катангском районах, Усолье-Сибирском, Бодайбо и районе. Также избираются главы Шелехова, Нижнеудинска, Железногорска-Илимского, думы Жигаловского и Усольского районов, Саянска, Усолья-Сибирского, города Бодайбо и района», — говорится в сообщении.

Общее число включённых в списки избирателей превышает 788 тыс. человек. В участковых избирательных комиссиях за ходом голосования следят почти 1,9 тыс. наблюдателей.