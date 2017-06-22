Брянск, 22 июня, 2017, 14:15 — ИА Регнум. Брянск присоединился к акции «Мы помним», которая прошла в ночь на 22 июня во многих городах России. В 4:00 акция началась на Кургане бессмертия, сообщает пресс-служба правительства области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свеча памяти

Сильный ветер не помешал зажечь огни в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Горожане установили свечи в форме звезды.

После этого началась Божественная литургия и лития, которую возглавил митрополит Брянский и Севский Александр.

«Сегодня, вспоминая эту скорбную дату, мы соборно молились об упокоении всех воинов и мирян, души свои за народ и Отечество положивших. Мы также благодарили Господа за дарование нам Великой Победы, и просили о том, чтобы подобная трагедия, потрясшая мир своим масштабом, никогда не повторилась», — сказал митрополит после богослужения.

ИА REGNUM напоминает, что подобные акции прошли во многих городах России.

К примеру, в Рязани акция стартовала на Площади Победы. Здесь от Вечного огня был зажжен факел, который велосипедисты, ветераны, волонтеры и мотоциклисты провезли до Скорбященского мемориала. Здесь от огня были зажжены свечи, из которых горожане составили фразу «Я помню».

Также акция прошла в Воронеже. Здесь около 200 человек собрались на площади Победы у Мемориала защитникам Родины.