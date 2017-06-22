Москва, 22 июня, 2017, 14:10 — ИА Регнум. Законопроект, отменяющий «новогодние каникулы» и делающий 31 декабря нерабочим днем, внесли в Госдуму депутаты КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня.

Борис Кустодиев. Елочный торг. 1918

По мнению авторов, внесение в число нерабочих дней 31 декабря позволит гражданам спокойно подготовиться к встрече Нового года без затрат рабочего времени.

Одновременно исключаются из перечня нерабочих дней новогодние каникулы.

«По вопросу упразднения новогодних каникул поступает много писем. Граждане России в начале нового года остаются без зарплаты и требуют вернуть рабочие дни в полной мере», — указали депутаты.

Одновременно предлагается установить ряд праздников — нерабочих дней.

Так, 18 марта — это день воссоединения Крыма с Россией, праздник для всего народа, заслуживающий быть нерабочим днем, считают коммунисты. «Тем более что в Крыму такой праздник есть, но он не распространяется на гражданский персонал Черноморского флота», — напоминают они.

Предлагается также сделать нерабочим 7 ноября — день Великой Октябрьской социалистической революции, «события XX века всемирного значения, оказавшее огромное влияние на ход мировой истории».

«Объявление 7 ноября нерабочим днем — это дань уважения нашим предкам, вырвавшим страну из нищеты и безграмотности, создавшим могучее российское государство — СССР», — уверены авторы инициативы.