Москва, 22 июня, 2017, 13:58 — ИА Регнум. Семейный доход десяти российских госслужащих превысил 1 млрд рублей по итогам 2016 года. Эти люди возглавляют рейтинг «Власть и деньги — 2017. 50 госслужащих с наибольшими доходами», опубликованный 22 июня изданием Forbes.

Давид Сикейрос. Социальное обеспечение рабочих при капитализме и социализме. 1954. Вестибюль в госпитале Де ла Раса

Наиболее состоятельным госслужащим стал депутат Улан-Удэнского городского совета и владелец розничной сети «Титан» Вадим Бредний — доход его семьи за 2016 год составил 2,8 млрд рублей. Ему уступает член Совета Федерации и акционер рыбопромышленной компании «Океанрыбфлот» Валерий Пономарев с доходом около 2,7 млрд рублей.

На третьем месте — глава Татарии Рустам Минниханов, семейный доход которого — 2,3 млрд рублей. В первую пятерку также вошли депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Евтушок (около 2 млрд рублей) и депутат Курганской областной думы Дмитрий Ильтяков (1,6 млрд рублей).

В Топ-50 вошли 12 депутатов Госдумы, 21 депутат региональных парламентов, шесть депутатов муниципальных парламентов, три члена правительства России, три руководителя госкорпораций, два сенатора, главы двух российских регионов и один мэр.

Отмечается, что в сумме семейный доход лиц, попавших в рейтинг, превышает 35 млрд рублей, при этом минимальный годовой доход в Топ-50 составляет 260 млн рублей. Перечень составлен по данным деклараций более 400 ведомств и структур органов власти, при этом учитывалась как сумма дохода госслужащего, так и доходы его супруги и несовершеннолетних детей.