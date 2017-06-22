Астрахань, 22 июня, 2017, 13:55 — ИА Регнум. Анна Любезнова, от имени которой на странице в Facebook был размещён резкий комментарий к крику о помощи тяжелобольной женщины, больше не работает в областном министерстве здравоохранения. Стало известно, что женщина уволена из ведомства. Проверку скандальной ситуации, получившей широкий общественный резонанс, в настоящее время проводят областные власти, пишет 22 июня издание «Арбуз».

Facebook.com/permalink Скрин со странице в Facebook

Пост с просьбой о помощи астраханке Ирине Васильевой с редким заболеванием крови появился в соцсети менее недели назад. В обращении говорится, что «в начале 2017 года региональный Минздрав предложил девушке дорогостоящее лекарство для поддержания здоровья, однако уже в марте ведомство заявило, что больше не в состоянии оплачивать это лечение». При этом, говорит автор поста, отмена препарата может грозить девушке смертельной опасностью. Препарат, который требуется девушке, обходится в 2,5 млн рублей в месяц.

В свою очередь, сотрудница министерства здравоохранения Астраханской области Анна Любезнова посчитала, что тратить миллионы на одного человека неразумно. Свой комментарий она разместила в соцсети. В тексте, который позже был удалён, говорится, что на 30 млн рублей, выделенных на лечение тяжелобольной пациентки, можно обеспечить квартирой 12 семей.

В областном Минздраве на провокационный комментарий отреагировали быстро. Как заявила пресс-секретарь министерства здравоохранения Астраханской области Светлана Новак, комментарий, высказанный Анной Любезновой, «является её личным мнением и не имеет никакого отношения к официальной позиции министерства».

Сама же Анна Любезнова сообщила, что её аккаунт в Facebook взломали неизвестные.

«Этого ничего не было, мой контакт просто взломали, из-за этого получилась такая некрасивая ситуация. Я не знаю, что с аккаунтом, его как-то перехватили, я туда не могу зайти», — пояснила она.