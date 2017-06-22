Казань, 22 июня, 2017, 14:03 — ИА Регнум.

Поправки в татарский закон о тишине депутаты Госсовета РТ 22 июня приняли в трёх чтениях. Законопроектом делается исключение и даётся «право на шум» для культурно-массовых мероприятий от регионального уровня и выше. В состав таких мероприятий войдут культурно-зрелищные, официальные физкультурные и спортивные, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Данный законопроект был разработан к Кубку конфедераций. Сегодня матч начнётся в 21:00, а закончится ближе к 23:00. Чтобы люди спокойно добрались домой и не было нарушений, нужно его сегодня принять», — заявил в рамках заседания министр по делам молодёжи и спорту РТ Владимир Леонов.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин настоятельно попросил принять законопроект сразу во всех чтениях. «Не позднее 21:00 его ещё должны подписать и опубликовать», — заявил он.

Напомним, в четырёх городах России с 17 июня по 2 июля пройдут матчи Кубка конфедераций FIFA 2017. В Казани первая игра прошла 18 июня. В ней сойдутся команды Португалии и Мексики. Следующий матч намечен на 22 июня: Германия — Чили, а 24 июня российская команда сразится с мексиканской. Полуфинал Кубка Конфедераций также пройдёт в Казани — 28 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, документ внесён Кабмином республики. В пояснительной записке к нему уточнено, что он не повлечёт расходов для бюджета.

Закон о тишине был принят в регионе 12 января 2010 года. Согласно документу, шуметь запрещено в рабочие дни в период с 22:00 до 6:00 и с 22:00 до 9:00 в выходные и нерабочие праздничные дни. Под запретом в эти периоды шум звуковоспроизводящих устройств (телевизоров, музыкальных центров), несвоевременное отключение звуковых сигналов на автосигнализации при неоднократном срабатывании, использование пиротехники, игра на музыкальных инструментах. Кроме того, оштрафуют нарушителей за свист, пение, крики, а также ремонт, строительные и погрузочно-разгрузочные работы.

Санкции за нарушение соответствующей статьи республиканского закона: для граждан — от 500 до 1 тыс. рублей штрафа, для должностных лиц — от 5 до 10 тыс. рублей и для юрлиц — от 20 до 50 тыс. рублей.